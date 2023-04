Paternò, l’ultimo commosso saluto a Gabriele

Nel giorno del lutto cittadino, in tantissimi hanno testimoniato con la propria presenza, l'affetto per il 24enne rimasto vittima di un incidente.

1' DI LETTURA

PATERNO’. Una chiesa dello Spirito Santo stracolma. Non solo di persone ma anche, e soprattutto, dell’affetto sincero e spontaneo di un’intera comunità. Ma tra le panche dell’edificio sacro si è vissuto, inevitabilmente, anche tanto dolore. L’ultimo abbraccio a Gabriele Longo, il 24enne vittima dell’incidente avvenuto nella primissima mattina di venerdì scorso, è stato un duro colpo al cuore.

Lo ripetiamo: tanti sono stati coloro che non hanno voluto mancare, rendendo il proprio personale omaggio. Dagli scout, dei quali Gabriele faceva parte, ai colleghi di lavoro della Mondialpol fino ai parenti, ed agli amici di sempre. Ma al rito funebre c’era anche chi non conosceva personalmente Gabriele ma è rimasto profondamente toccato per quanto accaduto.



Un momento difficile nel quale il parroco dello Spirito Santo, don Salvatore Alì, ha provato a richiamare parole di speranza all’indirizzo di Alfina e Antonello, genitori di Gabriele: “Non perdete la stima nella vita. Siamo noi che diciamo grazie a Gabriele per tutto quello che ci ha dato e che probabilmente nemmeno lui sapeva di averci dato”.

Nel giorno del lutto cittadino, cade una pioggia che sa lacrime cadute dal cielo.

Ma anche di purezza come il cuore limpido di Gabriele.