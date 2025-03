Paternò, minaccia di morte il figlio perché non lo ha salutato

Il ragazzo è riuscito a fuggire e a rifugiarsi nella caserma dei carabinieri

PATERNO – Un uomo di 51 anni è stato denunciato dai carabinieri a Paternò (Catania) con l’accusa di aver colpito con un bastone e minacciato di morte con un coltello il figlio 19enne perché a suo dire non l’aveva salutato incontrandolo per strada.

Paternò, la ricostruzione

Il ragazzo è riuscito a fuggire e a rifugiarsi nella caserma dei carabinieri, da dove ha avvisato telefonicamente la madre dell’accaduto. A chiedere l’intervento dei militari è stata la donna, ex moglie del 51enne, nella cui abitazione l’ex marito si era poi presentato pensando che il figlio vi si fosse nascosto per sfuggirgli.

Lì il padre in preda all’ira aveva iniziato a urlare minacce di morte nei confronti della donna gridando: “Fai scendere tuo figlio! Se non scende, vi taglio la gola a tutti. Non ho nulla da perdere!” perché pretendeva che la donna facesse uscire il figlio, che in realtà non era in casa. In casa della donna i militari hanno trovato il padre, ancora in possesso del coltello, che è stato sequestrato.