Paternò, è morto al Cannizzaro l’anziano investito sabato mattina

Era stato travolto da un mezzo pesante

PATERNÒ (CATANIA) – Non ce l’ha fatta il 90enne di Paternò, che era rimasto gravemente ferito nell’incidente si sabato mattina avvenuto su Corso Italia a Paternò. Troppo gravi le ferite riportate.

L’incidente di sabato mattina

L’anziano, all’altezza di piazza Livatino, stava attraversando la strada. In quel momento stava transitando un camion con il rimorchio. Il 90enne, per cause ancora in via di ricostruzione, si è ritrovato a passare fra la motrice del mezzo pesante ed il rimorchio.

È caduto a terra ed inevitabilmente arrotato nella parte inferiore del corpo. Le sue condizioni sin da subito erano apparse gravissime. Soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza del 118, e successivamente trasportato in codice rosso in elicottero al Cannizzaro di Catania, purtroppo nelle scorse ore le sue condizioni sono peggiorate.

Conducente del camion sotto shock

Sotto shock il conducente del camion. Ascoltato dalle forze dell’ordine ha raccontato la sua versione dei fatti.

Ad essere impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente sono gli agenti della Polizia Locale che sabato mattina hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Coadiuvati dall’equipaggio di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Nicolosi intervenuto sul posto per la gestione della viabilità.

Il tratto di strada dove è avvenuta l’ennesima tragedia è stato teatro di diversi incidenti stradali che si sono registrati e alcuni di questi finiti in tragedia.