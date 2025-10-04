Anziano travolto da un mezzo pesante nel Catanese: è gravissimo

Trasportato in elicottero verso Catania per il ricovero in ospedale

PATERNÒ (CATANIA) – Grave incidente stradale lungo il Corso Italia a Paternò. Un 90enne è ricoverato in gravissime condizioni. La dinamica è tutta da ricostruire: gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso ricostruiscono in queste ore la dinamica dei fatti. L’incidente è avvenuto all’altezza di piazza Rosario Livatino.

L’anziano travolto

Sembrerebbe che l’anziano stesse attraversando la strada nel momento in cui un camion con rimorchio stava proseguendo verso lo svincolo della Statale. Non è ancora chiara la ricostruzione dei fatti. Il 90enne si sarebbe trovato ad un tratto fra la motrice del mezzo pesante e il rimorchio. Cadendo a terra è stato arrotato riportando ferite gravissime soprattutto agli arti inferiori. Sull’asfalto tanto sangue.

Lanciato l’allarme, sul posto, è arrivata poco dopo un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha subito richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata, in un terreno incolto, nei pressi dello stadio comunale “Falcone-Borsellino”. L’anziano, condotto sul posto dall’ambulanza, è stato posizionato all’interno dell’elicottero per essere trasportato d’urgenza, in codice rosso, in ospedale a Catania.

Le sue condizioni sono considerate gravissime. La speranza è quella che si possa riprendere. Sul Corso Italia sono giunti anche i carabinieri della Stazione di Nicolosi in supporto alla Polizia Locale. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Il tratto di strada in questione, purtroppo, non è nuovo ad eventi tragici come questi.

I precedenti

Era il 4 luglio 2022 quando, nello stesso punto, fu investito da un’auto, il professore Nino Tomasello, persona molto nota in città. Rimasto gravemente ferito morì 10 giorni dopo in ospedale. E qualche anno fa a perdere la vita è stato anche un’altra persona travolta da un’auto. In un’altra circostanza, sempre nello stesso tratto di strada, ad essere stato investito, rimanendo ferito, è stato anche don Salvatore Alì. Ricoverato in ospedale, per fortuna, si è poi ripreso.

Gli utenti della strada e i soprattutto i residenti e responsabili delle attività commerciali presenti nella zona chiedono la messa in sicurezza del tratto poiché il traffico veicolare è imponente e il pericolo è costante.