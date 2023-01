Paternò, minaccia di morte i carabinieri: arrestato ventenne

Ci sono voluti i rinforzi per bloccarlo: erano intervenuti per una rissa, ma hanno trovato solo un ragazzo, minacciato a sua volta

1' DI LETTURA

Paternò. Per bloccarlo, i carabinieri hanno dovuto chiedere i rinforzi, ma alla fine un ventenne di Paternò è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. È avvenuto ieri sera. I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia sono intervenuti su input della centrale operativa, a seguito della chiamata di un cittadino che segnalava una lite in corso in quella via Biella.

Giunti sul posto i militari non hanno trovato nessuna rissa, ma c’era il ragazzo che aveva chiamato, il quale avrebbe iniziato a spiegare i motivi della chiamata, ma non ha avuto neanche il tempo di cominciare a parlare che è tornato indietro il ventenne, il quale, nonostante la presenza dei Carabinieri, avrebbe cominciato a inveire contro di lui per averli chiamati, salvo poi scagliarsi anche contro i militari stessi, ricoprendoli d’insulti e minacce di morte, strattonandoli e tentando la fuga, resa vana dai militari che lo hanno raggiunto dopo una corsa a piedi.

A quel punto il giovane si è gettato a terra minacciando di ucciderli a copi d’arma da fuoco, tanto che, visto il suo stato di agitazione, i militari lo hanno bloccato e tradotto in caserma con l’ausilio di una pattuglia di rinforzo, poi lo hanno posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.