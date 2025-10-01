Paternò, ritrovo di pregiudicati: sospesa l’attività di un chiosco-bar

Il provvedimento del questore sarà valido 7 giorni

PATERNO’ (CATANIA) – La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco-bar a Paternò diventato un ritrovo abituale di pregiudicati.

A notificarlo al gestore sono stati i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano che hanno apposto i sigilli dopo aver effettuato più accertamenti in un ampio arco temporale, notificando al gestore il provvedimento emesso dal Questore di Catania.

Infatti, negli ultimi mesi, i poliziotti del commissariato di Adrano hanno riscontrato la costante presenza nel locale di diversi soggetti, noti alle forze di Polizia per diversi gravi precedenti, per reati di particolare allarme sociale e, in particolare, per furto, truffa, ricettazione ed estorsione, reati contro l’ordine pubblico, contro la persona, come lesioni personali, nonché reati contro la Pubblica Amministrazione e contro i beni culturali, ambientali e paesaggistici.

La presenza di questi clienti non è risultata sporadica, ma è stata riscontrata durante molteplici verifiche al punto da rappresentare un rischio concreto per la sicurezza.

Pertanto, sulla base di quanto rilevato dai poliziotti, ultimata l’attività istruttoria da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è stata disposta la chiusura del chiosco-bar per 7 giorni.