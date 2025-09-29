Paternò, tre indagati per il ferimento di un uomo avvenuto in piazza

I fatti si riferiscono a quanto accaduto nel dicembre dello scorso anno

PATERNÒ (CATANIA) – I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno indagato – e sarebbero già in stato di fermo – tre persone. Sarebbero accusati di tentato omicidio in concorso.

I fatti si riferirebbero al 9 dicembre dello scorso anno quando, all’ora di sera, un paternese di 55 anni è rimasto ferito agli arti inferiori da colpi di arma da fuoco e trasportato successivamente al Pronto Soccorso del locale ospedale da un mezzo privato.

La sparatoria sarebbe accaduta fra piazza della Concordia e piazza Santa Barbara. Le indagini, subito avviate dai militari, avrebbero, dunque, portato, oggi, all’indagine a carico delle tre persone. Dalla caserma di piazza della Regione per il momento nulla trapela. Maggiori dettagli potrebbero presto essere resi noti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania già nelle prossime ore.

I FATTI DEL DICEMBRE SCORSO