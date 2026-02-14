 Paternò, uomo trovato morto in casa: indagano i carabinieri
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Paternò, uomo trovato morto in casa: indagano i carabinieri

Sul posto, si sono portati anche i militari del Sis
NEL CATANESE
di
1 min di lettura

PATERNÒ (CATANIA) – Un uomo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Sciarelle a Paternò. Si tratta di un cittadino di nazionalità straniera, residente in città da oltre quarant’anni e molto conosciuto in città. La notizia ha suscitato sgomento e tristezza tra quanti lo conoscevano.

Era solito stazionare ogni giorno nei pressi della chiesa parrocchiale “Cristo Re”. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia e del SIS (Sezione Investigazioni Scientifiche) per effettuare i rilievi per la ricostruzione dell’accaduto.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI