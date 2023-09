Juventus, Paul Pogba positivo al doping

L'analisi dopo la prima giornata di Serie A

Paul Pogba positivo a un controllo antidoping. Questa la notizia lanciata da “La Gazzetta dello Sport” che sta lasciando a bocca aperta il mondo del calcio e soprattutto i tifosi della Juventus. Il centrocampista dei bianconeri sarebbe risultato positivo all’utilizzo del testosterone dopo la prima giornata del campionato di Serie A. La Juventus giocava contro l’Udinese e la sfida terminerà 3-0 in favore dei piemontesi: Pogba era in panchina ma non è entrato in campo.

Secondo la rosea, pur essendo prematuro avallare ipotesi, il calciatore francese rischia la pena massima di quattro anni di squalifica. Adesso si attendono le contro-analisi per confermare la positività e capire quale potrà essere la linea difensiva del giocatore della Juventus.