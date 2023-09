Paura a Catania, il bus prende fuoco: passeggeri in salvo

L’intervento dei Vigili del fuoco

CATANIA – Un bus turistico prende fuoco per la strada. L’autista fa in tempo a fare scendere i turisti, che sono tutti illesi. È avvenuto questa mattina in via Battello. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania.

Turisti in sicurezza

Si trattava di un bus di autolinee private. L’incendio si è sviluppato all’altezza del civico 34. Il fuoco è partito dalla parte anteriore del mezzo. Questo ha consentito all’autista di fermarsi e mettere in sicurezza i turisti, facendoli allontanare.

Poi il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato anche che venissero coinvolte nell’incendio alcune autovetture che si trovavano parcheggiate nelle vicinanze.