Paura ad alta quota, due passeggeri mangiano i passaporti (uno si barrica in bagno)

Il pilota costretto ad un atterraggio d'emergenza

Attimi di paura a bordo di un aereo Ryanair decollato da Milano e diretto a Londra. Come riporta il “Daily Star”, a meno di mezz’ora dal decollo, due passeggeri hanno dato in escandescenze seminando paura tra i viaggiatori.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due uomini ha improvvisamente strappato il proprio passaporto davanti agli altri passeggeri. Poco dopo, un complice ha addentato il suo documento di viaggio e si è rinchiuso nel bagno, ignorando i richiami del personale. La scena, surreale e inquietante, ha generato il caos in cabina.

Aereo Ryanair, un passeggero racconta la grande paura

“Sono stati i 15 minuti più spaventosi della mia vita – ha raccontato un passeggero al “Daily Star” – In sostanza l’aereo era decollato e, 15-20 minuti dopo, quando il segnale delle cinture era stato spento, è successo qualcosa di molto strano nella parte anteriore del velivolo. Il personale è stato avvisato (…) Nessuno a bordo capiva cosa stesse accadendo, queste persone si comportavano in modo bizzarro”.

Arrestati i due passeggeri intemperanti

Il pilota, valutata la gravità della situazione, ha ordinato la deviazione immediata del volo verso Parigi dove l’aereo è atterrato d’urgenza. Sul posto è intervenuta la polizia francese, che ha fatto scendere e arrestato i due uomini tra lo stupore e il sollievo degli altri viaggiatori.

Dopo circa due ore di sosta forzata durante le quali sono stati controllati tutti i bagagli, l’aereo ha ripreso la rotta verso Londra. Un passeggero ha elogiato il personale per la calma dimostrata durante l’intera vicenda: “È stato davvero stressante ma Ryanair ha gestito la situazione in modo straordinario”.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA