Paura al Policlinico di Palermo: incendio nel reparto di Ortopedia

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia

PALERMO – Paura nel reparto di Ortopedia del Policlinico di Palermo. Un incendio è divampato al terzo piano della struttura ospedaliera di via del Vespro. L’allarme è scattato poco dopo le 17,30: le fiamme si sono diffuse rapidamente, il fumo ha invaso tutte le stanze in cui si trovavano i pazienti, raggiungendo anche un altro reparto.

Pazienti allontanati dalla struttura

I pazienti hanno dovuto lasciare l’ospedale, molti dei quali con difficoltà motorie. Undici erano ricoverati. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato le fiamme, evitando il peggio.

Indagini sulle cause

Il rogo, in base alle prime informazioni, sarebbe partito da uno sgabuzzino, ma tutti gli accertamenti sono in corso. Il reparto tornerà in funzione dopo la messa in sicurezza e la sanificazione di tutti i locali. Sul luogo dell’incendio anche la polizia, non si registrano feriti, né persone rimaste intossicate.