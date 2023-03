Paura in campo: arresto cardiaco durante la partita VIDEO

Il calciatore ha rassicurato i tifosi alzando il braccio in segno di scampato pericolo

1' DI LETTURA

SPAGNA – Arresto cardiaco durante la partita Cordoba-Racing Ferrol, nella terza divisione del campionato spagnolo di calcio. La tragedia è avvenuta nel giro di pochi secondi ma fortunatamente quel tempo è stato sufficiente per salvare la vita a Dragis Gudelj, difensore della squadra di casa.

Tutto accade al decimo minuto del match. Il calciatore si accascia a terra a causa di un arresto cardiocircolatorio. Attimi di paura in campo sia per i compagni che per i tifosi sugli gli spalti che, con un boato, richiamano l’attenzione dell’arbitro e del personale sanitario intervenuto immediatamente per rianimare il calciatore.

Il difensore, portato via in barella, si è ripreso poco dopo ed è stato lui stesso a rassicurare i tifosi mettendosi seduto e alzando il braccio in segno di scampato pericolo. Le dure immagini mostrano gli attimi di paura.

