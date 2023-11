Paura al ristorante, intruso sfonda una vetrina: un ferito VIDEO

11 punti di sutura per una commensale

MARTIN, TENNESSEE, USA – Paura al ristorante, intruso sfonda una vetrina: un ferito. In una serata tranquilla, un ristorante a Martin, Tennessee, è stato teatro di un incidente inusuale e spaventoso. Un cervo, apparentemente disorientato, si è schiantato contro una delle finestre del locale, causando panico e ferendo un cliente.

Cervo sfonda vetrina: La dinamica

Secondo i testimoni e le riprese delle telecamere di sicurezza, l’animale si è scagliato improvvisamente sulla la vetrata, spargendo frammenti ovunque e seminando il caos tra i commensali. Tra i presenti, un’adolescente che sedeva vicino alla finestra è stata colpite dalle scaglie di vetro. La giovane ha riportato un taglio alla spalla a causa dello zoccolo del cervo.

La ragazza ha dovuto subire un intervento di emergenza, ricevendo 11 punti di sutura per la ferita. Fortunatamente, non ci sono state altre gravi conseguenze e l’animale è stato successivamente catturato e rilasciato in un ambiente più sicuro.



