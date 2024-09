Pauroso incidente sulla Statale, l’auto finisce sottosopra: un ferito

Sul posto, 118 e carabinieri

SS 121: incidente autonomo, un ferito

BELPASSO (CATANIA) – Incidente autonomo questa sera lungo la Strada Statale 121, in territorio di Belpasso, in direzione Paternò. Un automobilista residente a Biancavilla, per cause da accertare, ha perso il controllo della vettura che stava guidando finendo col cappottare rimanendo ferito.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il malcapitato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò. Non avrebbe riportato ferite gravi. Ad arrivare per mettere in sicurezza il mezzo e la regolare circolazione lungo la carreggiata, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò.

Ad effettuare i rilievi e ad occuparsi della viabilità, i carabinieri della Stazione di Biancavilla e della Radiomobile della Compagnia di Paternò.