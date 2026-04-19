Pavia, 25enne di origini siciliane ucciso nella notte: indaga la polizia

Accoltellato mentre stava recuperando l'auto

PAVIA (MILANO) – Un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell’area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico.

Il giovane, originario della Sicilia, si era trasferito a Pavia da diversi anni e lavorava a Stradella.

L’aggressione e l’omicidio

Secondo i accertamenti, il 25enne aveva raggiunto il posteggio insieme a due amici, per recuperare l’auto dopo la serata trascorsa in un locale. A quel punto c’è stato il contatto con un altro gruppo di persone. Sarebbe seguita una discussione e, subito dopo, l’aggressione.

L’omicidio è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino e le indagini sono condotte dalla polizia.