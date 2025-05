Pd Catania, Leone: “Due candidati di alto profilo per la segreteria”

L'intervento della segreteria etnea

CATANIA – Una lunga giornata, quella di ieri, sul fronte dem. A Catania è ufficiale la corsa a due per la segreteria provinciale. E nelle scorse ore, il massimo vertice etneo del Pd, Maria Grazia Leone, ha affidato ad una nota il suo punto di vista sulla questione attuale. In un Congresso che si celebrerà nelle prossime settimane.

“I candidati alla Segreteria Provinciale del PD catanese sono due: Giuseppe Pappalardo, attuale responsabile organizzazione, e Francesco Siracusano. Da Segretaria uscente non posso che esprimere soddisfazione per questa notizia”, spiega Leone.

“La presenza di due candidature, espressione di sensibilità diverse, conferma la vitalità di questa fase congressuale e la piena legittimità delle procedure che l’hanno accompagnata. È una dimostrazione concreta di partecipazione e fiducia nel percorso avviato“.

Agli iscritti che saranno i veri protagonisti, ai segretari e alle segretarie di circolo, alla commissione provinciale per il congresso e alla commissione provinciale di garanzia, a tutti i volontari che si sono spesi in queste settimane, e si spenderanno nelle prossime, il mio più sincero ringraziamento. Senza di loro nulla sarebbe possibile.

Veleni e ombre

Peccato per i veleni delle ultime ore. Gettare ombre sul percorso regionale significa inficiare anche i percorsi provinciali. La platea congressuale è la stessa: se davvero fosse viziata da illegittimità, lo sarebbe sia per il voto al segretario regionale che per quello al segretario provinciale.

E invece oggi, a Catania, registriamo con soddisfazione due candidature autorevoli e credibili, espressione delle diverse anime del Partito .

È il segno che questo è un congresso vero, partecipato, sano. Proprio quello che auspicavamo: senza caminetti o unanimismi di facciata.

Ai candidati, l’ingegnere Giuseppe Pappalardo e l’avvocato Francesco Siracusano, rivolgo il mio in bocca al lupo ed i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono due profili altissimi: non potevamo sperare di meglio“.

Nella giornata di ieri, LiveSicilia ha raccontato le due rispettive candidature: quella di Pappalardo e di Siracusano.