Pd, depositate le liste di Bonaccini: domenica il voto

I nomi dei candidati.

PALERMO – I dem siciliani scaldano i motori in vista della sfida di domenica ai gazebo. Le primarie aperte, secondo tempo della sfida congressuale, decreteranno il nuovo segretario nazionale del Pd. In Sicilia è tutto pronto per il duello tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini.

Le liste dei candidati all’assemblea nazionale sono state depositate. Ieri nel tardo pomeriggio sono state depositate le liste a sostegno dei Schlein. In serata è arrivata anche l’ultima lista provinciale che mancava all’appello: quella del collegio Agrigento-Trapani guidata da Caterina Marino. A seguire Giovanni Picone (ex sindaco Campobello Licata), Mariolina Bono (ex vicesindaco di Sciacca), Alessio Navarra Eleonora Mortellaro e Alessio Buzzitta.

Per quanto riguarda il fronte Bonaccini, in provincia di Palermo la lista sarà guidata all’ex deputato regionale Peppino Lupo. Alle sue spalle ci sono Guida Rosa, l’orfiniano Fabio Teresi, Giuliana Milone, Gaetano La Punzina, Chiara Gibilaro, Riccardo Vinciguerra, Luciana Cusimano e Pietro Buffamante. Nel collegio Trapani – Agrigento la lista è guidata da Valentina Villabuona. Seguono: Mario Castronovo, Eleonora Sciortino, Filippo Caracchiolo, Sabrina Mangione, Baldo Stallone.

La lista di Catania è guidata dal sindaco di Piedimonte Etneo, Ignazio Puglisi. Seguono Elisabetta Vanin, Pierangelo Spadaro, Domenica Noto, Luca Rosario Cerra, Viviana Cosenza e Antonio Gerardo Intellisano. L’assessore del comune di Capo d’Orlando, Carmelo Galipò, è il capolista nella circoscrizione Messina-Enna. In lista ci sono: Rita Maria Cultrera, Domenico Scavuzzo, Marinella Sottile, Andrea Celi e Serafina Collorafi. L’assessore del comune di Floridia Paola Gozzo guida la lista di Bonaccini nel collegio di Siracusa-Ragusa- Caltanissetta. Seguono i candidati Paola Gozzo, Giovanni Fresca, Maria Giovanna Zozzo, Vincenzo Munì, Ines Straface, l’ex deputato regionale Giuseppe Arancio e Daniela Petriglieri.