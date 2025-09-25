Pd, la festa di Palermo senza il segretario regionale: “Nessuna divisione”

Le divisioni e le rassicurazioni dei leader

PALERMO – “Il segretario regionale è impegnato da un’altra parte, ha altre feste del Pd nelle quali sarà presente. Della segreteria regionale ci sono i palermitani, siamo concentrati su quattro giorni di dibattiti”. Teresa Piccione, la segretaria del Pd Palermo, taglia corto nel giorno di apertura della festa dei democratici a Villa Filippina.

Lunghissimo l’elenco dei relatori, i temi spaziano dal sociale (dibattito moderato dal direttore di LiveSicilia Roberto Puglisi), a Gaza, con un assente che risalta subito all’occhio: il segretario regionale Anthony Barbagallo. Lontani dal microfono, alcuni esponenti di primo piano, che hanno contribuito al 55% dei voti di Piccione, lo criticano e parlano di un’assenza frutto di più fattori.

Ma nessuno ci mette la faccia. Le divisioni producono ancora ripercussioni, anche tra il 45% degli iscritti che ha sostenuto Mari Albanese, oggi impegnata, assicura, in un nuovo percorso: “La strada è lunga e abbiamo voglia di unità veramente a Palermo”, dice a LiveSicilia.

Piccione: “I palermitani della segreteria ci sono tutti”

“Palermo ha avuto un congresso sereno e rispettoso, merito dei palermitani iscritti. Noi facciamo iniziative politiche, punto. Nessuna dichiarazione sull’assetto regionale del Pd”, sottolinea Piccione.

Ma è una scelta l’assenza di Barbagallo nel programma? Piccione nega: “Ci sarà la festa regionale, non mi infilo nel regionale, io mi tengo la mia federazione, io in questa storia non mi ci metto dentro”.

L’unica “scelta” che la segretaria del Pd rivendica è quella di “evitare conflitti nella federazione di Palermo”. “Significato – continua Piccione – è dare di nuovo forza alla proposta del partito e centralità a Palermo che ha diritto di occuparsi dei temi locali e nazionali, è la quinta città metropolitana d’Italia. Il messaggio è di impegno, di attività, di proposta che verrà presentata, con un approfondimento di temi e confronti durante la festa dell’Unità a Villa Filippina”.

Dalla violenza di genere a Gaza, sottolinea con un pizzico di orgoglio Piccione. E poi “cantiere Palermo 2027, con gli altri segretari che ci accompagnano”, conclude.

Barbagallo: “Nessuna divisione”

Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd, conferma gli impegni di questo fine settimana a Trapani e Ragusa, oltre che Niscemi, città di un’altra festa storica dell’Unità. “La migliore risposta arriva dai nostri circoli. Per la prima volta chiuderemo – assicura a LiveSicilia – con 35 feste dell’Unità in Sicilia”.

E Mari Albanese conferma: “Ci siamo proprio tutti, la segreteria è al completo. Barbagallo aveva preso altri impegni. Mi auguro che le feste dell’Unità possano servire a fomentare questa voglia di stare insieme e di costruzione politica in vista delle prossime tornate elettorali”.