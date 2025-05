Pd, Iacono difende Barbagallo: “Pieno sostegno, accuse infondate”

La nota della deputata agrigentina a sostegno del segretario uscente

AGRIGENTO – “In questi giorni di ulteriore imbarbarimento del dibattito politico all’interno del partito, ribadisco convintamente il mio pieno sostegno ad Anthony Barbagallo come Segretario regionale del Partito Democratico e respingo con sdegno ogni accusa infondata di brogli che, in realtà, rappresenta un tentativo grave e irresponsabile di delegittimare il voto democratico e infangare la credibilità del nostro partito, in cui intravedo un attacco, soprattutto, alla linea politica della nostra segretaria nazionale Elly Schlein”. A dirlo in una nota è la deputata del Partito Democratico Giovana Iacono.

“No alla doppia morale sul congresso”

“È inaccettabile – continua – che si tenti di delegittimare il risultato regionale mentre si riconosce come pienamente valido, corretto e legittimo il percorso congressuale provinciale, sebbene entrambi abbiano seguito le medesime regole, le stesse procedure e siano stati garantiti dagli stessi organismi di partito. Una doppia morale di questo tipo mina la credibilità dell’intero percorso democratico e rischia di lacerare il partito, proprio quando servirebbe invece coesione e visione. Chi crede davvero nel cambiamento – prosegue – sa che non può esserci rinnovamento senza coerenza. E non può esserci futuro per il Pd senza rispetto delle regole comuni. Il mio impegno va in questa direzione: costruire un Partito democratico più giusto, più aperto e più credibile, ad Agrigento come in tutta la Sicilia”.

La segreteria provinciale di Agrigento

E proprio nella sua provincia Iacono rilancia la candidatura di Giacomo Vivacqua come segretario provinciale Dem. “Il Partito democratico anche ad Agrigento ha bisogno oggi più che mai di una rigenerazione profonda, che parta dalle pratiche politiche, dal linguaggio, dalla capacità di coinvolgere le energie migliori del territorio. Per questo annuncio convintamente il mio sostegno alla mozione e alla candidatura di Giacomo Vivacqua – dice Iacono -. Giacomo rappresenta una generazione che vuole superare logiche cristallizzate e che non si rassegna all’idea che il nostro partito debba restare intrappolato in dinamiche autoreferenziali, chiuse e lontane dalla società reale. La sua proposta è chiara: aprire il Pd, renderlo un laboratorio politico di idee e di azione concreta per i cittadini, soprattutto i più giovani e i più fragili”.

