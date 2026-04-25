 Pd: “Impegno quotidiano per democrazia e giustizia sociale”
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Pd: “Impegno quotidiano per democrazia e giustizia sociale”

25 aprile catania
Intervento del segretario dem Giuseppe Pappalardo
25 aprile
di
1 min di lettura

CATANIA – “Il 25 aprile non è soltanto memoria, ma responsabilità quotidiana nel difendere i valori di democrazia, libertà, antifascismo e giustizia sociale”. Così il segretario provinciale del Partito democratico di Catania, Giuseppe Pappalardo.

“Sfilando per le strade di Catania, in una delle manifestazioni più numerose d’Italia, insieme a tanti cittadini – ha aggiunto – abbiamo riaffermato l’importanza di un impegno collettivo contro ogni forma di autoritarismo e disuguaglianza. La Resistenza vive nelle scelte di ogni giorno e nella capacità di costruire un futuro più equo e inclusivo. È questo il messaggio che, come Partito democratico, vogliamo consegnare alle nuove generazioni”.

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