Catanzaro (Pd) attacca governo Schifani: ‘Solo liti di maggioranza’

Il capogruppo del Pd all'Ars irrompe contro il governatore della Sicilia

PALERMO – “Mentre i siciliani sono costretti ad ore di attesa nei pronto soccorso, mentre rischiamo di perdere fondi del Pnrr, mentre si attendono misure essenziali in tutti i settori dall’agricoltura al turismo, dalle infrastrutture al commercio per non parlare del sostegno ai Comuni e della questione dei rifiuti, il governo Schifani e la sua maggioranza pensano solo ai loro litigi interni e ad altri cambi di deleghe negli assessorati”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

“Il presidente Schifani – aggiunge – si è presentato promettendo mari e monti ed è stato eletto con una ampia maggioranza: non ha scuse, deve governare. Invece da quando è in carica il suo governo non ha affrontato nessuno dei problemi che ogni giorno rendono difficile la vita ai cittadini, andando avanti tra tensioni sempre più evidenti che, dopo il primo cambio di assessori avvenuto nei mesi scorsi, adesso sono emerse in tutta la loro evidenza”.

“I siciliani devono avere chiaro cosa sta succedendo: dall’inizio della legislatura il governo è impantanato e l’Ars è costretta a lavorare – osserva – a singhiozzo per colpa dei continui litigi nel centrodestra e se non fosse stato per il contributo delle opposizioni, non sarebbero state varati neppure quei pochi provvedimenti che fino ad ora il parlamento ha approvato”.