Pd, Nicita conferma la volontà di presentare la mozione di sfiducia

"Mi sembra difficile che il governo Schifani possa proseguire serenamente"

SIRACUSA – Tutte le opposizioni pronte a serrare i ranghi contro il governo regionale. Nel corso di un incontro del Pd a Siracusa, il senatore dem Antonio Nicita ha confermato che si sta valutando la presentazione di una mozione di sfiducia al presidente della Regione, Renato Schifani.

“Le opposizioni sono unite – ha spiegato Nicita – e ci stiamo ragionando. Sappiamo quali siano i numeri per la sfiducia, ma rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche: è evidente che questo governo non riesce ad andare avanti”.

Il senatore ha sottolineato come la crisi interna alla maggioranza sia ormai manifesta: “La soluzione trovata in questi giorni è solo temporanea. Ci sono diversi assessori indagati e hanno fatto dimettere quelli non indagati. È chiaro che il problema politico è serio. Come opposizioni vogliamo cogliere questo momento per costruire una proposta alternativa e pronta a governare”.

Nicita ha anche ricordato la proposta dell’Mpa di Raffaele Lombardo di una “giunta di salute pubblica”, sottolineando come durante l’iter della legge di bilancio siano emersi “molti franchi tiratori nella maggioranza”, segnale di una situazione ormai compromessa: “Mi sembra difficile che questo governo possa proseguire serenamente. Questa è una fase di grande crisi politica”.

Sulla stessa linea Giuseppe Provenzano, componente della segreteria nazionale del Pd, intervenuto anche lui all’iniziativa siracusana. “Le inchieste faranno il loro corso – ha detto – ma da quanto emerge dall’indagine di Palermo si intravede la radiografia di un sistema di potere malato. Serve costruire al più presto un’alternativa credibile”.

Provenzano ha affondato anche sul ruolo degli alleati di governo: “Totò Cuffaro, condannato per favoreggiamento alla mafia, non avrebbe dovuto tornare a fare politica. Ma la responsabilità non è solo sua: è di chi gli ha spalancato le porte della Regione. E questo si chiama Renato Schifani”.

Poi la conclusione: “Schifani deve mollare. In questo momento è il principale pezzo del problema”.