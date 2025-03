Il Pd a Palermo, “Siamo qui per un’Europa unita, per la pace”

Cortei a Palermo, Catania e Roma

PALERMO – “Siamo qui per un’Europa unita, in difesa della pace, contro il riarmo dei singoli paesi membri e a favore dell’avvio di un percorso che preveda una politica di difesa comune per l’intero continente”.

Così Sergio Lima e Mariangela Di Gangi, rispettivamente componente della Direzione nazionale e della segreteria regionale del Pd e consigliera comunale Pd a Palermo, che stanno partecipando alla manifestazione “Una piazza per l’Europa, anche a Palermo” promossa da un gruppo di organizzazioni giovanili attive nei programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà.

Sotto le colonne del Teatro Massimo, illuminate con i colori della pace, sono presenti anche il senatore Dem Antonio Nicita, Alfredo Rizzo e Cleo Li Calzi, rispettivamente coordinatore e componente della segreteria regionale e Marcello Longo, presidente dell’VIII circoscrizione.

Una delegazione del Pd con le bandiere Ue è presente pure alla manifestazione in corso a Catania.

Una delegazione, guidata dal segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, è invece presente all’iniziativa promossa da Michele Serra che si sta svolgendo in piazza Del Popolo a Roma “Siamo nelle piazze – ribadisce Barbagallo – per ribadire la nostra la nostra idea di Europa: unità, federale, contro i nazionalismi, che sa affrontare le sfide in modo compatto ispirandosi ai propri principi costitutivi, ovvero giustizia sociale, solidarietà, pace”.