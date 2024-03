Pd Sicilia, elette le delegate al Coordinamento nazionale

Sono in quattordici e rappresenteranno l'Isola

PALERMO – Si è svolta oggi, domenica 3 marzo, in contemporanea in tutte e 9 le province siciliane, l’Assemblea regionale della Conferenza delle Donne democratiche chiamata a votare la lista delle 14 delegate siciliane che comporranno il Coordinamento nazionale della Conferenza, collegato alla candidatura di Roberta Mori a portavoce nazionale.

Le delegate che rappresenteranno la Sicilia nella Conferenza nazionale delle Donne democratiche che prenderà il via il prossimo 9 marzo a Roma sono: Elisa Carbone, Valentina Chinnici, Rosanna Cristaldi, Luciana Formica, Milena Gentile, Laura Giuffrida, Paola Gozzo, Cleo Li Calzi, Giovannella Licari, Gessica Salerno, Roberta Sallemi, Ersilia Saverino, Eleonora Sciortino, Graziella Torrisi. A queste si uniscono, quali componenti di diritto, le deputate nazionali Giovanna Iacono e Stefania Marino, le segretarie provinciali di Catania Maria Grazia Leone e di Enna Katia Rapé e Teresa Piccione, componente della commissione nazionale di garanzia.

L’assemblea è stata aperta dai saluti del Segretario Regionale Anthony Barbagallo che ha sottolineato l’importanza della Conferenza delle Donne democratiche ma anche il risultato acquisito dalla Sicilia che con le sue 1.329 iscritte rappresenta quasi il 10% di tutte le iscritte nazionali e elegge nel coordinamento regionale 14 donne che rappresentano – in quota proporzionale alle iscrizioni – tutte e 9 le province siciliane.

La piattaforma programmatica è stata illustrata alle oltre 300 donne presenti in Assemblea dalla referente per la Sicilia della candidata Portavoce Roberta Mori, Cleo Li Calzi, che riprendendo le parole contenute nella piattaforma della mozione ha sottolineato l’importanza della Conferenza quale spazio autonomo, plurale ed integenerazionale di empowerment, elaborazione formazione ed azione politica; uno spazio plurale che riconosce e unisce le differenze. La sfida prioritaria che ci accomuna tutte in un’unica lista unitaria è la costruzione di uno spazio in cui la diversità è ricchezza. Divise, noi donne, rischiamo l’irrilevanza, mentre unite siamo e vogliamo essere determinanti ed essere un valore aggiunto.

Milena Gentile, come responsabile del Dipartimento regionale Politiche di genere del PD Sicilia, ha sottolineato il grande risultato del 45% di aderenti alla Conferenza di non iscritte PD provenienti dal mondo dell’associazionismo e delle professioni.