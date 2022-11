Pd, Venuti azzera la segreteria provinciale

Tensioni nel partito dopo la notizia del ricorso presentato dal sindaco di Salemi contro l'elezione a deputato regionale di Dario Safina

TRAPANI – Il segretario provinciale del Pd, Domenico Venuti, azzera la segreteria provinciale dopo l’avvio della fase congressuale del partito celebrato con l’assemblea nazionale. Spiega Venuti : “Ho provveduto ad azzerare tutte le cariche all’interno della segreteria per favorire il percorso congressuale. L”obiettivo adesso è quello di ricostituire una squadra di lavoro che comprenda tutte le anime del Pd. Per la prossima segreteria provinciale auspico un coinvolgimento allargato e che possa coinvolgere anche coloro i quali, alle ultime elezioni politiche e regionali, si sono spesi per portare avanti i nostri valori”. Ma aumentano le frizioni tra i Dem dopo la notizia del ricorso presentato da Venuti contro l’elezione a deputato regionale Dario Safina. L’ex segreteria ha preso le distanze dalla posizione e dal modus operandi dii Venuti” e chiesto le sue dimissioni.