Pedara, il Viminale approva il bilancio stabilmente riequilibrato 2021/23

Il consiglio ha quindi deliberato il rendiconto del 2021

PEDARA (CATANIA) – Approvato dal Ministero degli Interni l’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2021/23, pervenuto al Comune in data 13 gennaio 2025. Di conseguenza, il Consiglio ha potuto approvare il bilancio consuntivo 2021.

Dopo l’approvazione del Ministero degli Interni dell’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato degli anni 2021/2023 del comune di Pedara, inizia finalmente l’iter necessario per uscire dal dissesto.

Il primo passo si è registrato con l’approvazione del Bilancio Consuntivo del 2021, seguiranno gli anni 2022, 2023 e 2024. Frutto di un’attività complessa e impegnativa, risultato di numerosi atti e studi necessari al raggiungimento dell’obiettivo, il Bilancio preventivo, approvato dal Ministero, mette in evidenza il lavoro di squadra fatto dall’Amministrazione comunale, con in testa la dottoressa Giovanna Greco, in sinergia con i Revisori dei Conti.

“E’ stato un processo delicato e impegnativo, che finalmente ci permette di avviare l’iter per uscire dal dissesto – dichiara il Sindaco Alfio Cristaudo- un percorso che ha visto in prima linea un’ attività volta alla conoscenza dello stato economico reale dell’ente e alla conseguente spiacevole decisione che ha portato alla dichiarazione di dissesto. Una esperienza non facile, che però ha permesso a tutti noi, una importante riflessione sul tema delle entrate comunali e soprattutto sulla necessaria consapevolezza della gestione dell’Ente. Se da una parte infatti il dissesto ha segnato un capitolo non bello della vita del Comune – continua il Sindaco – dall’altra può intendersi come un nuovo inizio, una nuova fase di colloquio con il Ministero degli Interni”.

“Oltre a ringraziare l’impegno profuso dall’intera macchina amministrativa, dagli uffici ai vari impiegati, un sentito grazie va al nostro consulente il Dott. Sapienza, all’Assessore al Bilancio Mario Laudani per la continua attività, al Presidente del Consiglio Francesco Laudani e ai Capi gruppo per la collaborazione e il dialogo. Desidero inoltre ringraziare l’ex Segretario dott. Giuseppe Scilla – con il quale questo percorso è iniziato- e la Segretaria Generale, Dott.ssa Antonella Li Donni per il sostegno e l’attuale impegno. Ringrazio inoltre il commissario dell’ OSL ed i Revisori dei Conti, quelli attuali e quelli precedenti ed il dottore Sapienza, nostro consulente, per il rapporto di interlocuzione che ha reso possibile la costruzione di questi bilanci. Stiamo tentando di risollevare la situazione, ha concluso il primo cittadino- questo è l’inizio di un nuovo cammino, ancora impegnativo, fondato soprattutto sulla necessità di non dover lasciare debiti alle generazioni future. Un grazie va anche a tutti i cittadini pedaresi che hanno compreso lo stato di restrizione in cui versa l’ente, mostrando pazienza e comprensione, in una condizione non semplice”.

Un lungo periodo di grande impegno dunque per l’ Amministrazione Cristaudo, che trova oggi motivo di speranza, nonché occasione di riflessione su come superare gli ostacoli e andare avanti pensando al futuro. Un sentito ringraziamento è stato rivolto infine dal Sindaco a tutti i consiglieri comunali, anche quelli dell’opposizione, che hanno mostrato responsabilità nell’accompagnare il percorso necessario per uscire dal dissesto.

Importante il ruolo del Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Mario Laudani che ha sottolineato come il merito per il raggiungimento di questo obbiettivo sia di tutti: “Ringrazio tutti gli uffici per l’ottimo lavoro svolto, seppur sotto organico hanno lavorato incessantemente per avere pronto quanto richiesto dai Revisori e tutti i Consiglieri comunali che hanno votato all’unanimità il bilancio. Un’azione congiunta che finalmente permette a Pedara di vedere uno spiraglio di luce, per uscire dal dissesto, l’iter è ancora lungo ma noi continueremo a lavorare in maniera costruttiva per raggiungere questo importante obiettivo”.

Dello stesso avviso anche il presidente del Consiglio comunale Francesco Laudani: “Da Presidente del Consiglio non posso che essere soddisfatto del lavoro fatto dagli uffici, dalla Amministrazione, dai Revisori alfine di poter portare l’Ente in un percorso di risanamento. Abbiamo iniziamo con l’approvazione del Consuntivo 2021, fatta in Consiglio all’unanimità. Desidero per questo ringraziare tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, che hanno dimostrato grande senso di responsabilità. Sarà un percorso che ci vedrà presto impegnati nell’approvazione degli altri consuntivi alfine di poter finalmente uscire dal dissesto, situazione che di fatto ha paralizzato tutte le attività dell’Amministrazione”.