 Pedara, presentata la lista di Olga Agosta: “Un progetto giovane e aperto alla città”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Pedara, presentata la lista di Olga Agosta: “Un progetto giovane e aperto alla città”

pedara futura
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
L’incontro nel comitato elettorale di piazza Don Diego
AMMINISTRATIVE
di
1 min di lettura

PEDARA – Partecipazione e forte presenza di giovani alla presentazione della lista che sostiene la candidatura a sindaco di Olga Agosta, tenutasi domenica pomeriggio nel comitato elettorale di piazza Don Diego, a Pedara.

Nel corso dell’iniziativa sono stati presentati i candidati della squadra che appoggia Agosta, indicata dai promotori come la candidata sindaco più giovane della competizione elettorale cittadina. La lista viene descritta come un progetto “libero e aperto”, capace di riunire esperienze e sensibilità diverse.

“È stato un successo – spiegano dal comitato – con una grande partecipazione di giovani, giovanissimi e di tutto il tessuto cittadino, che ha risposto con entusiasmo a questo nuovo modo di fare politica”.

Secondo i sostenitori della candidatura, il progetto punta su programmi e proposte innovative, valorizzando anche l’esperienza maturata da alcuni consiglieri che fanno parte della lista. “Il futuro appartiene a coloro che lo vogliono cambiare, perché la vera forza sta nella partecipazione e nella libertà”, è il messaggio lanciato durante l’incontro.

Leggi qui tutte le notizie di Catania

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI