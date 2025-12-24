 Pedone travolto e ucciso, caccia a un'auto pirata nel Reggiano
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Pedone travolto e ucciso, caccia a un’auto pirata nel Reggiano

Indagini dei carabinieri
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

REGGIO EMILIA – Pirata della strada travolge e uccide un pedone che era uscito da casa per buttare la spazzatura. L’impatto tra l’auto e l’uomo si è rivelato fatale. Il mezzo che ha investito la vittima non si è fermata a prestare soccorso ed è scappato.

Fra le province di Reggio Emilia e Modena sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri dell’auto coinvolta ieri sera attorno alle 23 nell’investimento a Casalgrande (Reggio Emilia). L’investitore rischia le accuse di omicidio stradale, fuga del conducente e omissione di soccorso.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI