Pelligra e La Russa seduti fianco a fianco: in Tribuna anche i candidati sindaco

Al Massimino, una Tribuna che, in pieno tour de force elettorale, si è trasformata in un appuntamento istituzionale-bipartisan.

1' DI LETTURA

CATANIA. Quasi un appuntamento mondano. Di certo, una serata alla quale nessuno voleva mancare. Il presidente Pelligra ha apprezzato (e non lo ha nascosto, ringraziandolo pubblicamente a fine partita) il fatto che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, abbia voluto esserci. I due avevano già avuto modo di incontrarsi nemmeno un mese fa proprio al Senato. Arrivano e si accomodano fianco a fianco in Tribuna A, pochi minuti prima del fischio d’inizio: Pelligra e La Russa con il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno ed il parlamentare nazionale Francesco Ciancitto. Poco prima era arrivato il senatore (ed ex sindaco) Salvo Pogliese che ha finito col fare (politicamente) gli onori di casa.



Ma la Tribuna politica si è completata con la presenza di tutti i candidati sindaco. Ad un mese esatto dal voto, quasi un obbligo doverci essere: e così è stato. Trantino, Savoca, Zappalà, Giuffrida, Lipera, Drago. Unico assente (giustificato per via della visita della Schlein), Caserta.

Certo, credere che il calcio in questo delicato periodo storico possa portare voti, appare un esercizio maldestro. Ma farsi vedere dall’elettorato allo stadio diventa quasi un fatto vitale: e poi, vuoi mettere un “Forza Catania” esclamato in piena campagna elettorale?