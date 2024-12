Penny Market assume categorie protette a Palermo e Catania: i requisiti

Offerta di lavoro in Sicilia

Penny Market assume nuovi addetti alla vendita. La catena tedesca di supermercati, infatti, ha riservato un’offerta di lavoro per le categorie protette in diversi punti vendita del Sud Italia, compresa la Sicilia.

I lavoratori dovranno occuparsi di rifornire e allestire i banchi, gestire le casse e non solo.

Penny Market assume categorie protette in Sicilia

Penny Market offre opportunità di lavoro in primis in Sicilia, in particolare a Palermo, Catania e Agrigento. È possibile fare domanda anche in altre città meridionali come Vibo Valentia, Andria, Cassano allo Jonio, Frosinone, Bari e Maddaloni.

I requisiti e come fare domanda

L’azienda non richiede un titolo specifico né un’esperienza pregressa. L’unico requisito fondamentale è quello di essere iscritti alle liste per il collocamento mirato come categorie protette.

Si richiedono un forte entusiasmo e una predisposizione al lavoro di squadra. È possibile inoltrare la propria domanda tramite il sito ufficiale di Penny Market.

