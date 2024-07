Pensioni, Giorgetti “Interventi in base alla sostenibilità dei conti”

ROMA (ITALPRESS) – “Interventi legati alla sostenibilità del sistema pensionistico dovranno essere valutati in modo coerente alla sostenibilità complessiva della finanza pubblica”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al question Time della Camera. “La nuova governance europea ha introdotto esplicitamente la questione dell’ageing della popolazione: non è semplicemente una questione pensionistica, ma è anche soprattutto una questione demografica legata al tasso di natalità. Nessun sistema pensionistico è sostenibile in un quadro demografico come quello attuale”, ha sottolineato.

Inoltre, “il tasso di crescita della spesa pensionistica fa anche riferimento all’adeguamento sostanzioso che le pensioni hanno ottenuto in relazione al tasso di inflazione e che ha garantito fino a 5 volte il trattamento minimo e il pieno recupero nell’inflazione medesima”, ha ricordato il ministro.

“Non intendo rinnegare la giusta aspettativa di pensionamento anticipato – ha sottolineato Giorgetti -: quello che è stato fatto nell’ultima legge di bilancio era quanto possibile, relativamente al quadro di finanza pubblica che era particolarmente complesso per il nostro Paese”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).