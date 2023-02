Per dedicare una strada a Biagio Conte sarà demolito un edificio

La posizione del sindaco Roberto Lagalla.

PALERMO – Sarà demolito l’edificio abbandonato da anni che si trova in via Tiro a Segno la strada che l’amministrazione comunale ha intenzione di intitolare a Biagio Conte, il missionario laico morto lo scorso 12 gennaio. In questi giorni gli operai della Rap stanno rimuovendo le discariche che ci sono sulla strada che costeggia la prima delle comunità realizzata in via Archirafi dal frate.

La Rap ha comunicato che per le operazioni di bonifica sono stati impiegati autocompattatori, uno scarrabile, un bobcat e un furgone. L’intervento di riqualificazione dell’area sarà completato quanto l’immobile abbandonato, ricettacolo di rifiuti anche pericolosi, sarà demolito.

Il sindaco Roberto Lagalla, durante un suo intervento alla Missione Speranza e Carità ha detto “so che ci sono state critiche sulle condizioni della strada. Siamo in contatto con Coime per la demolizione. Con Amap stiamo sviluppando anche il progetto per la riqualificazione del collettore fognario”.