Per Papa Francesco due episodi di insufficienza respiratoria acuta

La prognosi resta riservata

ROMA – “Due episodi di insufficienza respiratoria acuta“, sono le condizioni di Papa Francesco che tornano a far preoccupare.

“Nella giornata odierna – si legge nel bollettino serale – il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo. Sono pertanto state eseguite due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni”.

I due episodi hanno spinto i medici a riprendere la ventilazione meccanica non invasiva, cioè la mascherina per l’ossigeno per Papa Francesco.

“Il Santo Padre è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante. La prognosi rimane riservata”.

Domani mattina arriverà il nuovo bollettino sulle condizioni di Papa Francesco.