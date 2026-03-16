Il meteo, come da tradizione, inverte la rotta. La Sicilia osservata speciale

La primavera è alle porte, ma l’ombrello resta nello zaino. A pochi giorni dall’equinozio del 21 marzo, l’Italia – Sicilia compresa – è alle prese con un colpo di coda non inaspettato: piogge diffuse, temperature in calo e una sensazione di inverno che torna a bussare proprio mentre il calendario annuncia l’arrivo della bella stagione. È il paradosso che ogni anno riporta in auge un vecchio proverbio: “Marzo pazzerello, esci col sole ma prendi l’ombrello”.

Un detto che non nasce per caso e che descrive perfettamente la natura instabile di questo mese, storicamente caratterizzato da improvvisi sbalzi termici, giornate quasi estive seguite da piogge intense e ritorni di aria fredda. Adesso vi spiegheremo, nel dettaglio, perchè si dice che marzo è pazzo.

Perché si dice che marzo è pazzo: la spiegazione

Il proverbio affonda le sue radici nell’osservazione del clima mediterraneo. Marzo rappresenta infatti un mese di transizione, sospeso tra l’inverno che si ritira e la primavera che prova a imporsi.

Durante questo periodo l’atmosfera è particolarmente dinamica: masse d’aria fredda provenienti dal Nord Europa possono ancora scendere verso il Mediterraneo, mentre correnti più miti iniziano a risalire dal Nord Africa.

Il risultato è una combinazione meteorologica imprevedibile, che può portare nel giro di pochi giorni a:

forti oscillazioni di temperatura , anche di 10-15 gradi

, anche di 10-15 gradi passaggi rapidi da sole a pioggia

temporali improvvisi e venti sostenuti

giornate primaverili seguite da bruschi raffreddamenti

Proprio questa alternanza ha dato origine al proverbio popolare che, da secoli, descrive il comportamento climatico del mese.

Il ritorno del maltempo: cosa sta succedendo in queste ore

Le ultime previsioni meteorologiche confermano ancora una volta la fama di marzo. Dopo alcune giornate più miti, una nuova perturbazione sta riportando piogge e un abbassamento delle temperature su diverse aree del Paese.

Il peggioramento è legato all’arrivo di correnti più fredde che attraversano il Mediterraneo, destabilizzando l’atmosfera e favorendo la formazione di precipitazioni.

Le regioni meridionali risultano tra le più esposte e la Sicilia, in particolare quella orientale, è osservata speciale in queste ore.

Sicilia tra piogge e temperature in calo

Proprio sull’isola il tempo è cambiato in modo più evidente con rovesci di forte intensità, forti mareggiate e in qualche caso anche grandinate. Fenomeni accompagnati da un sensibile calo delle temperature rispetto ai valori registrati nei giorni precedenti.

In alcune zone della Sicilia il clima è tornato ad assumere caratteristiche quasi invernali, con giornate grigie e ventose che contrastano con l’idea di primavera ormai imminente.

Situazioni di questo tipo non sono rare nel mese di marzo. L’isola, trovandosi al centro del Mediterraneo, risente spesso dell’arrivo di sistemi perturbati che si formano tra Nord Africa e Europa meridionale.

L’equinozio di primavera non significa stabilità

Molti associano l’arrivo ufficiale della primavera – che cade il 21 marzo – ad un cambiamento immediato del clima. In realtà non è così.

L’equinozio rappresenta un evento astronomico, legato alla posizione della Terra rispetto al Sole, ma non determina automaticamente condizioni meteorologiche stabili.

Anzi, proprio le settimane attorno all’equinozio sono spesso tra le più variabili dell’anno.

Instabilità e sbalzi termici, perché si dice che marzo è pazzo

Gli esperti sottolineano che marzo è uno dei mesi più dinamici dal punto di vista atmosferico. Il contrasto tra aria fredda e aria più calda crea infatti le condizioni ideali per:

perturbazioni frequenti

cambiamenti rapidi del tempo

temporali improvvisi

escursioni termiche marcate

Questo spiega perché nello stesso mese si possano registrare sia giornate quasi estive sia improvvisi ritorni di freddo.

Lunedì 16 marzo, allerta arancione in Sicilia

“Marzo è pazzo” non è quindi soltanto un modo di dire tramandato nel tempo. È, in realtà, una descrizione sorprendentemente accurata del comportamento climatico di questo periodo dell’anno.

Le osservazioni meteorologiche moderne confermano ciò che contadini e agricoltori avevano già intuito secoli fa: marzo è il mese dell’imprevedibilità atmosferica.

E mentre la primavera si appresta a tornare, le previsioni ricordano ancora una volta che l’ombrello potrebbe restare il vero protagonista della stagione. Per lunedì 16 marzo, su gran parte della Sicilia, è prevista allerta arancione.