Persone con disabilità, ad Aci Castello un progetto per l’accesso al mare

CATANIA – In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, ad Aci Castello verrà presentato un progetto avanguardistico per il miglioramento dell’accesso al mare per le persone speciali.

L’iniziativa, ideata e presentata da Terrammare Srls, concentrata sul recupero dell’area demaniale adiacente al porticciolo di Aci Castello, prevede la realizzazione di uno scivolo per facilitare l’ingresso al mare e renderlo fruibile anche alle persone speciali.

L’evento si terrà domenica 3 dicembre alle 11, presso il ristorante/pizzeria Il Tubo in via Marconi, 33, Aci Castello. In questa occasione, verranno esposte le peculiarità e i benefici del progetto da parte delle associazioni “Come Ginestre”, “Asd All Sporting”, “A.U.SPI.CA” e “ACLI”. Questi enti evidenzieranno il ruolo cruciale delle scivole per l’accesso al mare, soprattutto durante la stagione estiva.

Focus della presentazione l’importanza di questi progetti da attuare su tutta la costa di Catania e provincia, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità. A condurre la presentazione dell’evento l’Ingegnere Antonio Busà, progettista dell’intervento.

Un incontro significativo e inclusivo aperto a quanti vorranno partecipare e che nel contempo dà la possibilità di dialogare su temi fondamentali come quello dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

