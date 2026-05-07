 Trapani, un denunciato per pesca illegale al largo delle Egadi
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Pesca illegale alle Egadi, denunciato il comandante di un peschereccio

Pesca illegale alle Egadi
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L'operazione della guardia di finanza
TRAPANI
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1 min di lettura

TRAPANI – I militari della sezione operativa navale della guardia di finanza di Trapani hanno denunciato il comandante di un peschereccio che, approfittando del buio della notte, era intento alla pesca a strascico all’interno dell’Area marina protetta (Amp) Isole Egadi.

Alla vista della motovedetta, nel tentativo di eludere il controllo, il comandante ha tagliato i cavi d’acciaio dello strumento da pesca in immersione, abbandonando l’intera attrezzatura sul fondale marino.

Il peschereccio è poi tornato sul sito per recuperare la rete ed i relativi divergenti non esitando a strascicare con un’ancora il fondale marino. Il comandante, oltre per le violazioni della normativa vigente a tutela dell’habitat delle aree marine protette è stato sanzionato per avere a bordo un lavorato in nero

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