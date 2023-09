Pesca, pronto il tavolo per istituire la rete delle marinerie siciliane

L'idea di Alberto Pulizzi, emersa in un convegno Unicoop

2' DI LETTURA

PALERMO – La costituzione di un tavolo per la realizzazione della rete delle marinerie siciliane. L’idea è stata lanciata dal dirigente generale del dipartimento della pesca mediterranea della Regione siciliana Alberto Pulizzi, oggi, nel corso del convegno su “Il futuro della pesca siciliana tra sostenibilità e blue economy”, organizzato da Unicoop Sicilia, nell’ambito del programma nazionale triennale della pesca e acquacoltura 2022/2024, al “Domina Zagarella Sicily” di Santa Flavia (Palermo).

“Serve – ha precisato Pulizzi – un luogo fisico dove poter affrontare e condividere, con l’ausilio dei sindaci locali, dei rappresentanti di categoria e dei pescatori tutte le tematiche connesse al settore. Un modo virtuoso per pianificare i bandi e le risorse finanziarie da destinare”. Le imprese siciliane della pesca, dai dati forniti da Unicoop, sono circa 2.500, tra realtà individuali o a conduzione familiare, quelle della trasformazione poco più di 100.

Per quanto riguarda il pescato, la parte maggiore arriva dal cosiddetto metodo dello “strascico”, con 15 mila tonnellate di resa e ricavi per 134 mln. Seguono la piccola pesca (cinquemila tonnellate, 37 mln), le reti di circuizione (seimila tonnellate, 22 mln) i palangari (3.400 tonnellate, 19 mln) e altri sistemi (tremila tonnellate, 9 mln). In termini di fatturato, è la provincia di Palermo a fare la parte del leone, con quasi il 50 per cento dell’intero settore siciliano.

Oltre il 70 per cento del pesce venduto in Sicilia proviene da altre parti d’Italia e del mondo, nonostante sia la prima regione italiana per pescato, con quasi 33 mila tonnellate all’anno, quasi il 19 per cento del dato nazionale, con un giro d’affari di ben 221 mln. Il comparto ittico siciliano, che conta 80mila operatori, vale oltre un miliardo di euro, ma la fetta maggiore è assorbita dalle imprese della trasformazione e della commercializzazione, che lavorano soprattutto il prodotto estero.

È stato condiviso che “la Sicilia deve diventare capofila di un comparto che ambisce a coniugare sostenibilità ambientale del mare e blue economy. Servono, pertanto, valorizzazione dell’ambiente marino e introduzione di strumenti tecnologici che possano aiutare la marineria, diffondendo la cultura del rispetto dell’ecosistema del mare e dello sviluppo sostenibile”.