Pescara, il killer arriva in moto e spara: un morto e un ferito

La vittima è un architetto, gravissimo un ex calciatore con precedenti penali

PESCARA – Agguato in un bar di Pescara dove un killer ha ucciso un 66enne e ferito gravemente un uomo di 48 anni. Il ferito colpito al volto è stato trasportato in ambulanza all’ospedale cittadino.

Il killer è entrato in azione tra Via Ravasco e la Strada Parco, in una zona residenziale a poche centinaia di metri dal centro della città. La vittima si chiamava Walter Albi, di professione architetto. Il ferito è Luca Cavallito, un ex calciatore con precedenti penali.

Secondo alcuni testimoni a sparare è stata una persona arrivata in moto e vestita di nero che avrebbe esploso almeno sei colpi di pistola. L’uomo col casco integrale sarebbe poi fuggito su via Vittorio Veneto a tutta velocità sulla moto di grossa cilindrata.