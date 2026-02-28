Pescara-Palermo, Inzaghi: “Terrò in panchina chi potrà cambiare la gara”

Il tecnico alla vigilia: "I nostri tifosi fanno la differenza"

Il Palermo è pronto per la trasferta di Pescara in programma domenica 1 marzo alle ore 15:00. Il tecnico dei rosanero Pippo Inzaghi, alla vigilia del match, ha presento l’importante impegno lontano dal “Barbera” intervenendo ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante.

“Un altro esame importante. Siamo pronti, sappiamo le difficoltà della partita come tutte in Serie B. Mi auguro che la squadra faccia una grande partita. Per vincere ci vorrà il miglior Palermo, però la squadra da questo punto di vista non mi hanno mai deluso e mi auguro abbia capito che le partite in Serie B sono tutte molto complicate”.

“Gorgone secondo me è un bravissimo allenatore – prosegue Inzaghi -. Da Avellino è ripartito un nuovo Pescara, vincendo meritatamente e facendo una grande partita a Venezia. Detto questo noi siamo il Palermo, il destino è nelle nostre mani. Partite ravvicinate? Intanto sono contento, avrò modo di dare spazio a tutti. Questa squadra merita nei suoi 21 di giocare per come si allenano, queste gare mi permettono di fare delle rotazioni. In questo momento guardiamo solo alla gara di domani, giocheranno i migliori e terrò in panchina chi mi potrà cambiare la partita”.

Poi un commento sul volersi confermare anche in trasferta: “In trasferta abbiamo sempre fatto buone partite, per cui dobbiamo pensare una gara alla volta. Giocare in casa o in trasferta, deve diventare normale cosa stiamo facendo e lo stiamo facendo bene. Ogni partita è un nuovo esame e dobbiamo superare a tutti i costi quello di domani. Limitazioni per il settore ospiti? Ci dispiace, non esiste calcio senza tifosi. I nostri tifosi fanno la differenza, li avremmo voluti al nostro fianco, ma cercheremo di mettere il cuore oltre l’ostacolo per regalare loro una grande partita”.