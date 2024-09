Petralia Sottana, nascono due cooperative di comunità

PETRALIA SOTTANA (PA) – Saranno due le cooperative che si costituiranno a Petralia Sottana, in provincia di Palermo, grazie al bando ‘Facciamo Comunità’ promosso dalla Città Metropolitana. Una sarà impegnata nel progetto di “Valorizzazione museale e culturale del territorio di Petralia Sottana e delle Madonie”; l’altra si occuperà di attuare il progetto “Madonie Bike Trials”, che si concretizzerà all’interno del comprensorio di Piano Battaglia e prevede la realizzazione di alcuni percorsi permanenti di mountain bike ed enduro bike.

“La logica dei bandi, spesso, ha portato e conduce alla ricerca di soluzioni estranee al reale fabbisogno di una comunità o di una amministrazione- ammette Piero Polito, sindaco del comune madonita -. Non si parte dai bisogni, né tantomeno si possono trovare soluzioni originali ai problemi che si manifestano. Capita spesso che per poterne usufruire si modifica la natura del bisogno o del problema in favore dei tecnicismi richiesti. Il risultato di voler ricercare subito la cura, senza passare dalla diagnosi, si traduce in soluzioni poco attinenti alla realtà e per questo poco fruttuose. A volte, invece, può accadere che si inneschino delle contromisure per sfruttare al meglio le opportunità date e cogliere l’occasione di sviluppo”. Ciò è quello che è successo con il bando Facciamo Comunità”.

Il primo cittadino di Petralia Sottana aggiunge: “Dall’ascolto dei bisogni dei giovani partecipanti e l’illustrazione del punto di vista globale e sistemico dell’Amministrazione è nata in modo spontaneo la costruzione delle idee progettuali. E’ stata un’ottima occasione di instaurare una positiva relazione e una forte intesa tra l’Amministrazione e la società civile che si è tradotta in una concreta offerta di prospettiva futura per un gruppo di giovani”.