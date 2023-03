Una miocardite fulminante.

Una bambina di sei anni è morta a Piacenza per le complicanze di un virus influenzale, rivelatosi fatale. Ne dà notizia il quotidiano Libertà spiegando che la piccola, Maria Isabela Lisaru, nata a Piacenza e figlia di una famiglia di origine romena, è deceduta nella notte tra venerdì e sabato per una miocardite fulminante, complicazione intervenuta dopo aver contratto un’influenza di tipo B. Lo sgomento e il dolore di tutta la comunità piacentina è stato espresso dalla sindaca Katia Tarasconi: “Come sindaca e soprattutto come madre, abbraccio mamma e papà con tutto l’amore che ho”. (ANSA).