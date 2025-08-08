Piana degli Albanesi, si proietta il film d’inchiesta “Segreti di Stato”

Sabato sera sarà presente il regista Paolo Benvenuti

CINEMA E IMPEGNO

PIANA DEGLI ALBANESI (PALERMO) – Dopo 22 anni si proietterà di nuovo sabato 9 agosto a Piana degli Albanesi, alla presenza del regista Paolo Benvenuti, il film inchiesta “Segreti di Stato”, una lunga e complessa indagine sulla strage di Portella della Ginestra.

In questa occasione Paolo Benvenuti, regista del film, consegnerà al Comune di Piana gli atti, le testimonianze e i referti medico legali da lui raccolti, studiati e trascritti: migliaia di documenti originali, utili per la creazione a Piana degli Albanesi di un centro di ricerca e di studio su Portella della Ginestra.

Il sindaco e gli interventi

Interverranno il Sindaco di Piana, Rosario Petta, il Sindaco di Santa Margherita Belice Gaspare Viola, lo scrittore Arbëresh Mario Calivà autore del libro “Portella della Ginestra Primo maggio 1947 Sedici sopravvissuti raccontano la strage” che con Benvenuti ha trascritto parte dei verbali delle deposizioni dei testimoni e il prof. Alfio Caruso, docente dell’Università di Catania che ha diretto diversi laboratori pedagogici centrati sull’importanza di tramandare la memoria.

Il film verrà proiettato sabato 9 Agosto nello storico quartiere Sheshi, in Piazza Murale Il Dono a partire dalle 20:30. L’evento è patrocinato dal Comune di Piana degli Albanesi e dall’Associazione Bashkë.