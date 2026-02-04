 Piana degli Albanesi, truffa all'Ue: sequestro per due coniugi
Piana degli Albanesi, truffa all’Ue: sequestro per due coniugi

L'operazione della guardia di finanza
PROVINCIA DI PALERMO
di
PIANA DEGLI ALBANESI – La guardia di finanza di Palermo ha eseguito un sequestro preventivo, emesso dal gip di Termini Imerese, per 58 mila euro a carico di due coniugi di Piana degli Albanesi indagati per truffa aggravata all’Ue per il conseguimento di fondi pubblici.

Secondo l’accusa avrebbero trasformato in impresa agricola un’altra ditta, già esistente ma non operativa, per percepire risorse finanziate dal fondo europeo agricolo di garanzia per sostenere l’innovazione e la crescita del settore.      

I coniugi, sostiene l’accusa, in realtà, non sarebbero stati coltivatori, e avrebbero prodotto falsi contratti d’affitto di terreni nel circondario, intestati a terze persone, così da dimostrare all’agenzia per le erogazioni in agricoltura di essere idonei a percepire le risorse. Nel 2022 e nel 2023, è la ricostruzione della Finanza, avrebbero percepito le somme sui propri conti correnti, che sono stati svuotati in pochi giorni con bonifici e prelievi.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

