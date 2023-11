Piano antincendi, Schifani incontra l’ad di Leonardo: i progetti

La strategia della Regione

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato stamattina a Roma l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani. Al centro dell’incontro con la società di Stato specializzata in tecnologie in ambito aerospaziale, difesa e sicurezza, la realizzazione in Sicilia del piano operativo antincendi finanziato grazie ai fondi (25 milioni di euro) del Pon Legalità. “Dopo avere recuperato le risorse, e di questo ringrazio ancora il ministro dell’Interno Piantedosi – dice Schifani – procediamo a tappe forzate per arrivare all’obiettivo il prima possibile”.

“La lotta agli incendi in Sicilia ha bisogno di una efficace azione di prevenzione ma anche del massimo delle sinergie. In questo contesto il confronto tra il Governo della Regione e Leonardo è un’ottima notizia, sono certo che questa interlocuzione sarà fondamentale per avere un piano operativo antincendi veramente efficace” lo dice il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo. “Un altro passo fondamentale – continua Minardo – sarà quello di instaurare una collaborazione stabile con le Forze Armate le cui capacità antincendio sono quotidianamente a disposizione della collettività nazionale e di molte regioni”.