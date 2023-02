Piano Battaglia, riaprono gli impianti di risalita: si potrà sciare

Lagalla: "Dimostrazione del buon operato messo in campo"

Si parte. È arrivato il via libera da parte dell’Ansfisa per la riapertura degli impianti di risalita di Piano Battaglia.

“Il provvedimento dell’Agenzia è la dimostrazione del buon operato messo in campo dalla Città Metropolitana, Palermo Energia, la sua partecipata che gestisce gli impianti, e il lavoro di sinergia con i Comuni del comprensorio di Piano Battaglia, Petralia Sottana, Polizzi, Isnello e Collesano, oltre che al coordinamento con prefettura, polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale regionale e le Protezioni civili dei Comuni per tutte le attività di controllo e sicurezza del territorio. I numeri di visitatori delle ultime settimane testimoniano quanto sia centrale il ruolo che Piano Battaglia gioca nello sviluppo delle Madonie e, per questa ragione, la Città Metropolitana proseguirà a impiegare i suoi sforzi per rendere il comprensorio attrattivo e a migliorarne i suoi servizi”, afferma il sindaco della Città Metropolitana Roberto Lagalla.

“Un altro passo avanti è stato fatto, – dice Salvatore Caltagirone commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie – ma non ci accontentiamo e senza sosta lavoreremo per continuare a migliorare i servizi e la fruibilità, non solo invernale, della nostra splendida stazione sciistica adeguandola sempre più alle aspettative dei nostri visitatori pur sempre nel rispetto dell’ambiente e della salvaguardia del nostro prezioso sito geologico”.