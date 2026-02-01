Piano Battaglia, torna la neve e ripartono gli impianti

L'annuncio del presidente di Palermo Energia Totò Lentini

PALERMO – Torna la neve a Piano Battaglia e finalmente riaprono gli impianti per gli sciatori. Dopo giorni di attesa, la località del comune di Petralia Sottana, in provincia di Palermo, è di nuovo “imbiancata” e, grazie al via libera ottenuto dall’autorità di controllo, potranno ripartire anche gli impianti di risalita.

“Da lunedì gli impianti sciistici riaprono – dice Totò Lentini, presidente di Palermo Energia – grazie al lavoro e all’assunzione di responsabilità. Quando la politica decide di governare i processi, anche le criticità storiche possono diventare opportunità. Piano Battaglia è una risorsa strategica per il territorio, per il turismo e per l’economia delle Madonie”.