Piantagione di droga notata dall’elicottero: due arresti

In manette due albanesi

I carabinieri di Villasmundo hanno arrestato due albanesi di 26 e 33 anni per coltivazione di canapa indiana. Un elicottero del 12esimo nucleo di Catania, sorvolando contrada Dominici a Melilli, nel Siracusano, ha notato una strana vegetazione: i militari, con l’ausilio dei colleghi dello Squadrone eliportato cacciatori di Sigonella e della Radiomobile di Compagnia, hanno individuato la piantagione in un terreno abbandonato ed impervio, costituita da 30 piante dell’altezza media di circa 2 metri e mezzo e da 150 infiorescenze in essiccazione già pronte. Domenica, all’alba, hanno visto i due uomini che se ne prendevano cura e li hanno arrestati.