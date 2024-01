Piantedosi risponde a Romano: “Così contrastiamo le baby gang”

Il question time alla Camera

PALERMO– Baby Gang, violenza, movida e controlli. La questione, che riguarda anche Palermo, arriva alla Camera e il ministro dell’interno risponde a una interrogazione parlamentare di Saverio Romano, coordinatore politico di ‘Noi Moderati. “Le baby gang sono espressioni di forme di devianza giovanile per fattori interconnessi, l’azione delle istituzioni deve indirizzarsi anche alla prevenzione. Abbiamo elaborato una strategia – dice il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi – integrata, tra controllo del territorio e iniziative in collaborazione con le scuole per sensibilizzare i giovani. Risponde a questa logica il cosiddetto ‘decreto Caivano’. E’ stata intensificata la risposta contro il crimine con le operazioni ad ‘Alto impatto’. Un modello che viene seguito anche a Milano e Palermo”.

“Sono parzialmente soddisfatto dalla risposta del ministro Matteo Piantedosi alla interrogazione parlamentare sul fenomeno ahimè crescente delle baby gang che va combattuto con gli stessi strumenti della lotta alla mafia che questo fenomeno foraggia e alimenta – replica Romano -. Bene le azioni previste ma non bastano. Ad oggi le peggiori ripercussioni hanno danneggiato solo gli esercenti della movida che pagano un prezzo altissimo. Occorre reprimere il fenomeno con controlli e sanzioni. Le baby gang continuano a proliferare con il sostegno aperto delle mafie. Invito il ministro a confrontarsi direttamente con gli operatori della movida, con gli esercenti dei locali di divertimento alle prese con tutte le difficoltà legate alla presenza di questi giovani criminali”.