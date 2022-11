Piazza Armerina, incidente con feriti sulla 117 Bis

Avvenuto uno scontro frontale fra due veicoli

1' DI LETTURA

Grave incidente questa mattina sulla 117 Bis: due veicoli si sono scontrati frontalmente e si sono registrati alcuni feriti. È temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, lungo la SS117Bis “Centrale Sicula” al km 48,700, a Piazza Armerina (in provincia di Enna). L’incidente ha registrato il ferimento di alcune persone. Le deviazioni avvengono tra Piazza Armerina Nord e Piazza Armerina Sud su tracciati comunali. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.